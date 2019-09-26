Galatasaray - Paris Saint Germain maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, grubun ikinci maçında PSG ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk maçında Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray, bu mücadelen 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonra deplasmanda rakiplerine boyun eğmemeyi başardı. Galatasaray'da hedef PSG galibiyeti. Peki, Galatasaray - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi GS PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor. Galatasaray ile Paris Saint Germain maçı 01 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.