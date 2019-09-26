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  • 26.09.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 10:21

Galatasaray - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi saat kaçta, hangi kanalda?

için geri sayım başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın PSG takımını konuk edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Galatasaray - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - PSG maçı ne zaman?

Galatasaray - Paris Saint Germain maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, grubun ikinci maçında PSG ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk maçında Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray, bu mücadelen 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonra deplasmanda rakiplerine boyun eğmemeyi başardı. Galatasaray'da hedef PSG galibiyeti. Peki, Galatasaray - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi GS PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor. Galatasaray ile Paris Saint Germain maçı 01 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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