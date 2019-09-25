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Teknik Direktörü istifa etmiyor

’ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Teknik Direktör ’nın Genel Kurul’a kadar herhangi bir karar almayacağı öğrenildi.

Avcı istifa etmiyor
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasından sonra gözler Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya çevrilmiş durumda. Tecrübeli kendisini göreve getiren Orman'ın ayrılacağını söylemesinden sonra bu konuda her hangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR
Abdullah Avcı'nın süreci yakından takip edip sonrasında karar vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın şu an için radikal bir karar almayacağı ve kulübün olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.



YENİ YÖNETİMİ BEKLEYECEK
Olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim göreve geldiği takdirde Avcı'nın yeni yönetimin tavrını bekleyeceği ve ona göre 'taki geleceğiyle ilgili karar vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



AVCI AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI
Beşiktaş Teknik Direktörü gelişmelerin ardından bir açıklama yapmadı. Tecrübeli hocanın takımın başından ayrılmayacağı öğrenildi.

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