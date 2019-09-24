Trabzonspor Sivas’a son dakika golüyle kaybetti

Trabzon Sivas'ta yıkıldı. 3'te Sörloth, Avdijaj'a pasını verdi. Kosovalı yıldız, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 22'de Sivaslı Erdoğan'ın vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı. 35'te Sosa'nın kornerinde Mikel kafayı vurdu. Samassa çıkardı. Kale dibinden Novak kaçırdı.
HAKAN DİREĞE NİŞANLADI
41'de Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Fernando, kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 1-1. 45+1'de Hakan Arslan'ın şutu direkten geri geldi.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
55'te Sivassporlu Emre Kılınç'ın sert şutunu Uğurcan mükemmel kurtardı. 57'de Mert Hakan kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu genç kaleci son anda kurtardı.
SKORU UĞUR ÇİFTÇİ BELİRLEDİ
77'de Aaron, Sörloth'un kafasına müdahale etti. Hakem VAR'a danışarak penaltıyı verdi. 80'de Sörloth penaltıyı kaçırdı. 85'te Mert Hakan'ın şutu direkten döndü. 90+5'te Uğur skoru belirledi: 2-1.
SİVAS BÜYÜKLERİ SEVİYOR!
Süper Lig'deki son 14 maçının üçünden 3 puan çıkartan Sivasspor (6 beraberlik 5 mağlubiyet), bu 3 galibiyeti Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı elde etti.
HAKAN DİREĞE NİŞANLADI
41'de Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Fernando, kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi: 1-1. 45+1'de Hakan Arslan'ın şutu direkten geri geldi.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
55'te Sivassporlu Emre Kılınç'ın sert şutunu Uğurcan mükemmel kurtardı. 57'de Mert Hakan kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu genç kaleci son anda kurtardı.
SKORU UĞUR ÇİFTÇİ BELİRLEDİ
77'de Aaron, Sörloth'un kafasına müdahale etti. Hakem VAR'a danışarak penaltıyı verdi. 80'de Sörloth penaltıyı kaçırdı. 85'te Mert Hakan'ın şutu direkten döndü. 90+5'te Uğur skoru belirledi: 2-1.
SİVAS BÜYÜKLERİ SEVİYOR!
Süper Lig'deki son 14 maçının üçünden 3 puan çıkartan Sivasspor (6 beraberlik 5 mağlubiyet), bu 3 galibiyeti Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı elde etti.
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