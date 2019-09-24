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basını: Saygısızlık

’nun 90’da oyuna girmesi basınında yankı uyandırdı. Publimetro sitesinde, “Falcao’yu 90. dakikada oyuna almak saygısızlık” denildi.

Kolombiya basını: Saygısızlık
Terim'in Falcao'yu ilk 11'de başlatmaması basınında da tartışma yarattı. El Deportivo internet sitesi 'Falcao için sürpriz karar' başlığıyla bir haber yayınladı. Publimetro sitesinde 'Kolombiya'da Falcao'yu bekleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. En tuhafıysa ikinci yarı oyuna ilk girenin Falcao olmamasıydı, hatta ikinci bile değildi. Saygısızlık yapıldı. Falcao'yu 90. dakikada oyuna almak saygısızlıktır" denildi.

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