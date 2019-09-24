Kolombiya basını: Saygısızlık

Terim'in Falcao'yu ilk 11'de başlatmaması Kolombiya basınında da tartışma yarattı. El Deportivo internet sitesi 'Falcao için sürpriz karar' başlığıyla bir haber yayınladı. Publimetro sitesinde 'Kolombiya'da Falcao'yu bekleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. En tuhafıysa ikinci yarı oyuna ilk girenin Falcao olmamasıydı, hatta ikinci bile değildi. Saygısızlık yapıldı. Falcao'yu 90. dakikada oyuna almak saygısızlıktır" denildi.
- Spor
- 24.09.2019
- Gazete
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