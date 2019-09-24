Dünyanın en iyi futbolcusu Messi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

FIFA tarafından verilen "Dünyanın en iyi futbolcusu" ödülüne Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi layık görüldü. Messi toplamda 6. kez bu ödülü kazanarak, bu alanda rekor kırdı. Arjantinli oyuncu, "Bu ödül benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
"MELLİ VE GUDURİC NBA'E GİTMEK İSTEDİ"
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni sezon öncesi medya gününde açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi birçok sürprizle karşılaştıklarını ifade ederek, "Melli ve Guduric NBA'e gitmek istedi. Bizde Nando De Colo ve Williams gibi oyuncular aldık." dedi.
VISCA, SEHİC VE BAJİC'E MİLLİ DAVET
Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Finlandiya ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Medipol Başakşehir takımında forma giyen Edin Visca, Konyaspor'dan Riad Bajic ve BB. Erzurumspor'dan İbrahim Sehic de davet edildi.
DERBİDE G.SARAY'IN ORANI 1,90
İDDAA derbinin oranlarını açıkladı. Galatasaray'ın cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada galibiyetine 1,90, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.70 beraberliğe ise 3,20 oran verildi.
TRABZONSPOR'A 90+5 ŞOKU
Zorlu Sivas deplasmanına çıkan Trabzonspor sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçın hemen başında Avdijaj ile öne geçen Bordo-Mavililer, 41'de Fernando ve 90+5'te Uğur Çitfçi'nin golleriyle yıkıldı.
"MELLİ VE GUDURİC NBA'E GİTMEK İSTEDİ"
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni sezon öncesi medya gününde açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi birçok sürprizle karşılaştıklarını ifade ederek, "Melli ve Guduric NBA'e gitmek istedi. Bizde Nando De Colo ve Williams gibi oyuncular aldık." dedi.
VISCA, SEHİC VE BAJİC'E MİLLİ DAVET
Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Finlandiya ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Medipol Başakşehir takımında forma giyen Edin Visca, Konyaspor'dan Riad Bajic ve BB. Erzurumspor'dan İbrahim Sehic de davet edildi.
DERBİDE G.SARAY'IN ORANI 1,90
İDDAA derbinin oranlarını açıkladı. Galatasaray'ın cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada galibiyetine 1,90, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.70 beraberliğe ise 3,20 oran verildi.
TRABZONSPOR'A 90+5 ŞOKU
Zorlu Sivas deplasmanına çıkan Trabzonspor sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maçın hemen başında Avdijaj ile öne geçen Bordo-Mavililer, 41'de Fernando ve 90+5'te Uğur Çitfçi'nin golleriyle yıkıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.