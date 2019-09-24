Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Spor Toto Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne olacak. 2019-2020 sezonunun transfer konusunda en çok ses getiren takımları Galatasaray ile Fenerbahçe, ligin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbisi ne zaman? İşte heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri 25 Eylül Çarşamba günü Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Bilet satışları, 25 Eylül Çarşamba günü saat 11:00'de GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 26 Eylül Perşembe günü saat 11:00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına 27 Eylül Cuma saat 20:00'den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.