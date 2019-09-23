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Rıza Kayaalp'ten vatan dersi

Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, havalimanında sessiz sedasız karşılanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. “Önemli olan şanlı bayrağımızı göndere çektirip halkımızı gururlandırmak. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” ifadesini kullandı.

Vatan dersi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda altın madalya kazandı. 4. kez dünya şampiyonu olup Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Ülkesine döndüğünde sadece ailesi tarafından karşılanması, tepkilere yol açtı. "Falcao'yu 20 bin kişi karşılamıştı, onu kimse karşılamadı. Bu ayıp bize yeter" yorumları yapıldı. Milli sporcu, konuyla ilgili dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli olan İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve halkımızı gururlandırmak. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ifadesini kullandı.

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