Rıza Kayaalp'ten vatan dersi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda altın madalya kazandı. 4. kez dünya şampiyonu olup Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Ülkesine döndüğünde sadece ailesi tarafından karşılanması, tepkilere yol açtı. "Falcao'yu 20 bin kişi karşılamıştı, onu kimse karşılamadı. Bu ayıp bize yeter" yorumları yapıldı. Milli sporcu, konuyla ilgili dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önemli olan İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve halkımızı gururlandırmak. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ifadesini kullandı.
- Spor
- 23.09.2019
- Gazete
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