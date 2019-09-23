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Galatasaray'ın yedeklerinin değeri dudak uçuklattı

Galatasaray, geçen yıla göre ilk 11 ve kulübesini güçlendirse de puan olarak ilk 5 hafta sonunda puan olarak geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen sezon 5 hafta sonunda 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, bu yıl kadro değerini arttırmasına rağmen puan olarak geriledi. Süper Lig'de ilk kez 227 milyon liralık bir kulübe oluştu.

23.09.2019 10:10 - Son Güncelleme: 23.09.2019 10:12
Galatasaray'ın yedeklerinin değeri dudak uçuklattı

Sarı-Kırmızılılar, 13 Eylül'de ligde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşırken, 18 Eylül'de ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında Belçika ekibi Club Brugge'a konuk oldu.

Galatasaray'ın yedeklerinin değeri dudak uçuklattı

Yoğun fikstür sonrasında cumartesi günü Fenerbahçe'yle oynanacak derbiyi göz önünde bulunduran teknik ekip, bu doğrultuda ligde gerçekleşecek Yeni Malatyaspor maçı öncesinde rotasyona gitme kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cim Bom'da, Mario Lemina ve Radamel Falcao gibi yıldızlar, dün yedek soyundu.

Galatasaray'ın yedeklerinin değeri dudak uçuklattı

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Kulübedeki oyuncuların toplam değeri ise dikkatlerden kaçmadı. Piyasa değerlerine bakıldığında 10 futbolcunun piyasa değerlerinin 35.75 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın yedeklerinin değeri dudak uçuklattı

Bu isimler arasında zirvede ise İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Mario Lemina oldu. 26 yaşındaki Gabonlu ön liberonun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak dikkat çekti.

Galatasaray'ın yedeklerinin değeri dudak uçuklattı

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