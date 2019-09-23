Galatasaray'ın yedeklerinin değeri dudak uçuklattı
Galatasaray, geçen yıla göre ilk 11 ve kulübesini güçlendirse de puan olarak ilk 5 hafta sonunda puan olarak geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen sezon 5 hafta sonunda 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, bu yıl kadro değerini arttırmasına rağmen puan olarak geriledi. Süper Lig'de ilk kez 227 milyon liralık bir kulübe oluştu.
23.09.2019 10:10
- Son Güncelleme: 23.09.2019 10:12
Yoğun fikstür sonrasında cumartesi günü Fenerbahçe'yle oynanacak derbiyi göz önünde bulunduran teknik ekip, bu doğrultuda ligde gerçekleşecek Yeni Malatyaspor maçı öncesinde rotasyona gitme kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cim Bom'da, Mario Lemina ve Radamel Falcao gibi yıldızlar, dün yedek soyundu.
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