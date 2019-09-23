Galatasaray'ın yedeklerinin değeri dudak uçuklattı

Galatasaray, geçen yıla göre ilk 11 ve kulübesini güçlendirse de puan olarak ilk 5 hafta sonunda puan olarak geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen sezon 5 hafta sonunda 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, bu yıl kadro değerini arttırmasına rağmen puan olarak geriledi. Süper Lig'de ilk kez 227 milyon liralık bir kulübe oluştu.

23.09.2019 10:10 - Son Güncelleme: 23.09.2019 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





