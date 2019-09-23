Burak Yılmaz dönüyor

Ve Beşiktaş Burak Yılmaz'a kavuşuyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde hiç forma giyemeyen tecrübeli futbolcu Başakşehir ile oynanacak maçın kadrosuna alındı. Ancak Burak Yılmaz'ın karşılaşmaya yedek kulübesinde çıkması bekleniyor.
GİDİŞATA GÖRE
Burak'ın oyunun gidişatına göre oynaması planlanıyor. Beşiktaş eğer Başakşehir önünde en az 2 farklı üstünlük sağlarsa Burak Yılmaz risk edilmeyecek.
GİDİŞATA GÖRE
Burak'ın oyunun gidişatına göre oynaması planlanıyor. Beşiktaş eğer Başakşehir önünde en az 2 farklı üstünlük sağlarsa Burak Yılmaz risk edilmeyecek.
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