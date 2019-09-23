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Galatasaray'da deplasman fobisi: 20 maçta sadece 8 galibiyet!

Galatasaray son iki sezonda deplasmanda çıktığı 20 maçta 8 galibiyet alabilirken, 6 yenilgi, 6 beraberlik yaşadı. Galatasaray bu sezonun ilk haftasında Denizli'de 2-0 mağlup olurken, Kayseri deplasmanında son anda 3-2 kazanmıştı.

20 maçta sadece 8 galibiyet!
Cimbom'un deplasman fobisi sürüyor... Yeni Malatya önünde çok önemli iki puan bırakan Galatasaray son iki sezonda dış sahada çıktığı 20 maçın yüzde 60'ında puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda sadece 8 galibiyet alabilirken, 6 yenilgi ve 6 beraberlik yaşadı. Galatasaray bu sezonun ilk haftasında Denizli'de 2-0 mağlup olurken, Kayseri deplasmanında son anda 3-2 kazanmıştı.


ASLAN SERGEN'İ GEÇEMİYOR
Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Sergen Yalçın'ın yönettiği takımlara karşı pek de şansı tutmuyor. Sergen Yalçın'ın takımlarına karşı oynanan son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Galatasaray, 2 de yenilgi aldı.

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