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  • 23.09.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 21:14

'ta maçı öncesi şok! ...

'ın Boşnak yıldızı , maçında hakem 'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Adem Ljajic, deplasmanında oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta şok! Adem Ljajic...

'ın Boşnak yıldızı , maçında hakem 'ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

TRABZONSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, 6. haftada oynanacak olan maçında forma giyemeyecek. Mücadelenin ilk yarısında maçın hakemi Suat Arslanboğa ile çarpışan ve sonrasında Arslanboğa'nın elini iterek sarı kart gören Adem Ljajic, Trabzonspor deplasmanında oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz sezon da 22. haftada Yeni Malatyaspor mücadelesinde siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü attıktan sonra korner bayrağına tekme atarak sarı kart gören yıldız futbolcu, bir sonraki hafta oynanan derbisinde forma giyememişti.

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