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  • 23.09.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 19:04

Unutulmaz spor spikeri vefat etti

Spor Yazarları Derneğinin () kurucularından, 'nin unutulmaz spor spikeri , 91 yaşında vefat etti. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

Necati Karakaya vefat etti

'nin unutulmaz spor spikeri , 91 yaşında vefat etti.

'den yapılan açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır." denildi.

Gazeteciliğe 1955 yılında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

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