Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 22.09.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 21:09

'da ilk golünü attı

’ın Fildişi Sahilli futbolcusu , maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bu sevinci yaşadı.

Seri ilk golünü attı

'ın Fildişi Sahilli futbolcusu , maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bu sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor maçının 23. dakikasında sahneye çıkan Seri, sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

28 yaşındaki futbolcu, 3 , 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 5 resmi müsabakada görev aldı.
Müsabakaya 11'de başlayan Fildişi Sahilli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da Jean Michael Seri ilk golünü attı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri