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  • 22.09.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 19:42

F1'de Ferrari pilotu 'den sezonun ilk zaferi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Singapur 'de gerçekleşti. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Ferrari'nin Alman pilotu yarışı kazandı. Vettel, bu sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaşadı.

F1'de sezonun ilk zaferini aldı
Formula 1'de sezonun 15. mücadelesi, Singapur'daki 5,6 kilometrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden yapıldı.

Ferrari'nin Alman sürücüsü , üçüncü sıradan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak sezonun ilk, kariyerinin 53. zaferini yaşadı.

Yarışta Ferrari'nin Monakolu pilotu , takım arkadaşının 2.6 saniye gerisinde ikinci, -Honda'dan Hollandalı ise liderin 3.8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 16. yarışı Rusya 'si, 29 Eylül'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

FORMULA 1'DE İLK 10:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

4. (Mercedes)

5. (Mercedes)

6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

7. Lando Norris (McLaren-Renault)

8. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)

9. Nico Hulkenberg (Renault)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 296 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 231

3. Charles Leclerc (Monako): 200

4. Max Verstappen (Hollanda): 200

5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 527 puan

2. Ferrari: 394

3. Red Bull: 289

4. McLaren: 89

5. Renault: 67

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