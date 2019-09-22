Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS FB derbisi hangi kanalda? Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe 3 puan için mücadele edecek. Futbolseverler dev derbi öncesinde arama motorlarında Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, milyonların beklediği GS FB derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye'nin beklediği derbiye dair merak edilenler...

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Tüm futbolseverlerin büyük karşılaşmaya dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçına dair bilgiler... GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Milyonların heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. HABERİN DEVAMI

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