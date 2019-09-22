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Fener’de Rodrigues depremi

Ankaragücü maçında ayak bileği burkularak oyundan çıkan Hollandalı yıldızın maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Fener’de Rodrigues depremi
Fenerbahçe'de Rodrigues şoku yaşanıyor... Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşan Sarı- Lacivertliler'de Hollandalı futbolcu Garry Rodrigues sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında Rodrigues kendini yere bıraktı. Bu gelişme sonrasında 28 yaşındaki futbolcunun- derbisinde sahada olması beklenmiyor.

BELÖZOĞLU 41'DE GİRDİ
Hafta içinde özel program dahilinde çalışan Emre Belözoğlu 41'de Rodrigues'in yerine oyuna girdi.





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