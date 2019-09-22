Fenerbahçe - Ankaragücü maçının 20. dakikasında Kanarya'nın kornerden gelen topta Zanka ile bulduğu gol tartışma yarattı. Pozisyonun aut olduğunu savunan Ankaragücü yönetiminden yapılan açıklamada "F.Bahçe'nin bir önceki müsabakasında kural hatası yapıldığına dair itiraz ettiği gibi müsabakaya itiraz edilecektir. Müsabaka hakeminin gözü önünde gerçekleşen olayda kale vuruşu kararı yerine tam tersi karar nasıl verildi? VAR Hakemleri neden uyarmadı? Gol sonrası neden inceleme yapılmadı? VAR sistemi bu hataların önlenmesi için YOK mu?" denildi.
VAR KORNERE KARIŞAMIYOR
Protokol gereği VAR hakemleri, taç, korner ve sarı kartlara karışamıyor. Bu yüzden F.Bahçe'nin golü bulduğu korner öncesi VAR devreye girmedi.
ERMAN TOROĞLU: KORNERLE ALAKASI YOK
Ozan'ın şutunda pozisyonun kornerle alakası yok. Net bir şekilde pozisyon aut. Ozan bile korner kararına şaşırıyor. Korner değil arada yarım metre fark var. Korner olmasa Korcan o hatayı yapmayacak ve Fenerbahçe'nin golü olmayacak. Bu pozisyonda hakem Abdülkadir Bitigen büyük bir hata yaptı.
EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Ankaragücü'nü sahasında mağlup eden Fenerbahçe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini geçen sezon A.Gücü karşısında almıştı. Fenerbahçe bu 15 maçın 9'unu kazanırken, 6 karşılaşma berabere bitti.
F.Bahçe forması ile Kadıköy'deki ilk maçına çıkan Gustavo, %96,9 oranında pas isabetiyle oynadı. 7 ikili mücadele kazandı.
VAR KORNERE KARIŞAMIYOR
Protokol gereği VAR hakemleri, taç, korner ve sarı kartlara karışamıyor. Bu yüzden F.Bahçe'nin golü bulduğu korner öncesi VAR devreye girmedi.
ERMAN TOROĞLU: KORNERLE ALAKASI YOK
Ozan'ın şutunda pozisyonun kornerle alakası yok. Net bir şekilde pozisyon aut. Ozan bile korner kararına şaşırıyor. Korner değil arada yarım metre fark var. Korner olmasa Korcan o hatayı yapmayacak ve Fenerbahçe'nin golü olmayacak. Bu pozisyonda hakem Abdülkadir Bitigen büyük bir hata yaptı.
EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Ankaragücü'nü sahasında mağlup eden Fenerbahçe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini geçen sezon A.Gücü karşısında almıştı. Fenerbahçe bu 15 maçın 9'unu kazanırken, 6 karşılaşma berabere bitti.
F.Bahçe forması ile Kadıköy'deki ilk maçına çıkan Gustavo, %96,9 oranında pas isabetiyle oynadı. 7 ikili mücadele kazandı.
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