Etnospor Festivali 3 Ekim’de start alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Etnospor Kültür Festivali'nin 4.'sü bu yıl, misafir ülke Arjantin başta olmak üzere 16 ülkenin katılımıyla, 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" diyerek kapılarını azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla açacak.



BURSA, ESKİŞEHİR VE OSMANLI'YA ŞOK CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ulusal lisans şartlarını yerine getiremeyen TFF 1. Lig kulüpleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a üçer puan silme cezası verdi. 2. Lig'den ise Elazığspor, Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşakspor kulüplerine üçer puan silme cezası verildi.



EDA VE SİMGE'YE BÜYÜK ONUR!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak büyük bir sevinç yaşatmıştı. Turnuvayı gümüş madalya ile 2'nci sırada tamamlayan Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, rüya takıma seçildi. Turnuvanın en iyi pasörü ise Vakıfbank'lı Maja Ognjenovic, en iyi libero da Eczacılı Simge Aköz seçildi.



ERZURUMSPOR GERİ DÖNDÜ

TFF 1.Lig'in iddialı ekiplerinden BB Erzurumspor 1-0 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u 2-1 yendi. Adana 15'te Veli ile öne geçerken, Pote 41'de eşitliği sağladı. 48'de sahne alan Obertan ise ev sahibi ekibi öne geçirdi ve maçın sonucunu tayin etti.





GÖZTEPE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe, 5. hafta maçında evinde Konyaspor'u 1-0 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı..



İLK GOL VE İLK 3 PUAN

Göztepe'ye 3 puanı getiren golü 76'da penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.