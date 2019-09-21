Kasımpaşa-Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Karşılaşmanın 11'leri
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, İlhan, Thiam.
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Eren, Charles, Ufuk, Mukairu, Aatif, Serdar, Blanco.
Son 11 lig maçında galibiyet yok
Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti.
Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.
Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 11 lig maçında 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.
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