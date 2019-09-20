Zinedine Zidane’a ateş püskürüyorlar!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 3-0 yenilen Real Madrid'de teknik direktör Zidane zor durumda. Eflatun beyazlılarda Fransız teknik adam, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlar, 307 milyon Euro'luk transfer harcamasına rağmen alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Zidane'a ateş püskürüyor.
KELVIN MAYNARD CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, Amsterdam'da arabasında kurşunlanarak öldürüldü. Kariyerinde İngiltere'de Burton Albion ve Belçika'da Royal Antwerp gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, son olarak Hollanda 5. Lig ekiplerinden Alphense Boys takımında oynuyordu.
GÖZTEPE'NİN KONUĞU DEMİR GRUP SİVAS
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe, bugün saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçta Özgür Yankaya görev alacak. 1. Lig'de ise saat 19.00'da BB Erzurum- Adanaspor ve İstanbulspor- Balıkesirspor maçları oynanacak.
VALBUENA HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Valbuena Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Valbuena 2-2 sona eren Olympiakos- Tottenham maçında 1 iol ve 1 asistle oynamıştı. Valbuena, bu maçta takımı Olympiakos'u sırtlayan isim olarak dikkat çekmişti.
KELVIN MAYNARD CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Hollandalı futbolcu Kelvin Maynard, Amsterdam'da arabasında kurşunlanarak öldürüldü. Kariyerinde İngiltere'de Burton Albion ve Belçika'da Royal Antwerp gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, son olarak Hollanda 5. Lig ekiplerinden Alphense Boys takımında oynuyordu.
GÖZTEPE'NİN KONUĞU DEMİR GRUP SİVAS
Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe, bugün saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçta Özgür Yankaya görev alacak. 1. Lig'de ise saat 19.00'da BB Erzurum- Adanaspor ve İstanbulspor- Balıkesirspor maçları oynanacak.
VALBUENA HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Valbuena Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Valbuena 2-2 sona eren Olympiakos- Tottenham maçında 1 iol ve 1 asistle oynamıştı. Valbuena, bu maçta takımı Olympiakos'u sırtlayan isim olarak dikkat çekmişti.
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