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altın yolunda

serbest stilde 57 kilo güreşçimiz altın için mindere çıkıyor. Atlı bugün ile mücadelesine çıkacak.

Süleyman altın yolunda
Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı fırtınası esiyor. Serbest stilde 57 kiloda güreşen Atlı, Çinli'yi 12-2, İtalyan'ı sayı tuşu ile geçtikten sonra çeyrek finalde Sırp'ı 5-4 yendi. Yarı finalde karşılaştığı Kazak güreşçi önünde 3-1 yenik duruma düşmesine rağmen son saniyede yaptığı 4 puanlık oyunla rakibini 5-4 yenerek finale çıktı. Atlı bugün ile mücadelesine çıkacak.

Güçlü rakiplerini yenerek finale çıkan Atlı, bugün Rus rakibi önünde mindere favori olarak çıkacak.

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