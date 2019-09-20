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  • 20.09.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 18:42

Son dakika: , 'ın sözleşmesini uzattı

, 'ın sözleşmesinin son yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir." ifadelerini yer verildi.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini uzattı

'dan KAP'a yapılan açıklamada, Şirketimiz ile arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

- 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

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