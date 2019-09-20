Süper Lig'de 4 haftada sadece 2 puan toplayıp gol dahi atamayan düşme potasındaki Göztepe, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u tek golle geçip ilk galibiyetine imza attı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 51'inci dakikasında Göztepe'den Poko Video Yardımcı Hakem Odası'ndan gelen uyarı sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü 76'ncı dakikada penaltıdan Alpaslan kaydetti. Bu sonuçla Göztepe puanını 5'e yükseltirken, Konyaspor'dan ilk mağlubiyetini tattı ve 6 puanda kaldı.

2'nci dakikada Berkan'ın soldan ortasına penaltı noktasındaki Jerome dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

5'inci dakikada Serdar, ceza yayı içindeki Poko'ya aktardı, Poko'nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

12'nci dakikada Konyaspor savunmasında yaşanan karambolde top Serdar'ın önünde düştü. Kaleci Serkan'ın önde olduğunu gören Serdar'ın şutunda Ali Turan topu çizgiden çıkardı.

17'nci dakikada Soner'in soldan ortasına iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı.

49'uncu dakikada orta alanda Jevtovic'e yaptığı faulun ardından Göztepeli Andre Poko sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra Video Yardımcı Hakem Odası'ndan (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Özgür Yankaya 51'de Poko'ya kırmızı kart gösterdi.

66'ncı dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

74'üncü dakikada Berkan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruş sırasında ceza alanı içinde Anicic'in Halil'e müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.





76'ncı dakikada atışı kullanan Alpaslan, topu filelere gönderdi: 1-0.

87'nci dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.