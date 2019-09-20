Güreşte Süleyman Atlı'dan gümüş madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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