UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu Getafe Trabzonspor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.
Getafe Trabzonspor mücadelesi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GETAFE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM
GETAFE - TABZONSPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Novak, Campi, Hosseini, Pereira, Sosa, Obi Mikel, Doğan, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
Getafe: Chichizola, Nyom, Dakoman, Bruno, Garcia, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Gallego, Angel
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