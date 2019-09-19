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  • 19.09.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 18:58

- İlk 11'ler beli oldu!

Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor'un İlk 11'i beli oldu!

Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu Getafe Trabzonspor maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.

Getafe Trabzonspor mücadelesi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GETAFE TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

GETAFE - TABZONSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Novak, Campi, Hosseini, Pereira, Sosa, Obi Mikel, Doğan, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Getafe: Chichizola, Nyom, Dakoman, Bruno, Garcia, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Gallego, Angel

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