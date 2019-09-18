Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray'ın Club Brugge maçı detayları belli oldu. Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmayı kazanması halinde 100. galibiyetini elde edecek. Peki, Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detayları...

CLUB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge - Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba günü (bugün) saat 19.55'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 100. GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.

Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.