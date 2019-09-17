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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 17:54

Başkan Erdoğan Dünya Şampiyonu 'i böyle izledi

Milli güreşçi , Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı. 4.kez altın madalya sahibi olan Rıza Kayaalp'in final maçını, Cumhurbaşkanı da canlı izledi. Rıza Kayaalp'i ilk tebrik eden isimlerden biri olan Başkan Erdoğan ardından tebrik paylaşımı yaptı.

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