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  • 17.09.2019 19:56
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 19:56

'tan 'ye kural hatası başvurusu

Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan , karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak.

Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

Fenerbahçe'nin ardından bir kural hatası başvurusu da 'tan deldi. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle 'ye başvuruda bulunacak. Karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunacak.

KAYODE PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ
Bilindiği gibi Kayode hakaretten 'ya sevk edilmişti. Hakeme hakaretin alt sınırı 3 maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti. Kayode, 3 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

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