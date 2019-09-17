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  • 17.09.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 12:46

'ın videosu sosyal medyayı salladı 'Uçuşa hazırız'

Bu yıl Türkiye'yi 'nden temsil edecek olan 'ın, Devler Ligi paylaşımı sosyal medyayı salladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın 'Uçuşa hazırız' mottolu paylaşımı binlerce beğeni ver yorum aldı.

Ülkemizi 2019-2020 sezonunda 'nde temsil edecek olan , ilk maçında ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ekibini mağlup ederek gruba iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, camiayı şimdiden Devler Ligi heyecanı sardı. Sarı-Kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından da Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi.

'UÇUŞA HAZIRIZ'

Galatasaray'ın resmi hesaplarından 'Uçuşa hazırız' mottosuyla yapılan paylaşımda ayrıca ile yapılan forma anlaşması da açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Futbol Takımımız, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.

2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Takımımız, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak.

Futbol Takımımız, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'te Jan Breydel Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek."

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