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, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyetine hasret kaldı

, Şampiyonlar Ligi’nde son 14 deplasman maçını da kazanamadı. Aslan son galibiyetini 2013’te önünde aldı.Takımın başında da yine bulunuyordu.

6 yıllık büyük hasret

Kritik Club Brugge sınavı öncesinde istatistikler can sıkıyor... Son yıllarda Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyetine hasret kaldı. Sarı-Kırmızılılar dış sahada oynadığı son 14 Şampiyonlar Ligi maçını da kazanamadı. Cimbom 2 beraberlik alırken, 12 kez de mağlubiyet yaşadı. Galatasaray deplasmanda son galibiyetini ise 2013 yılında Schalke önünde almıştı. Takımın başında da yine Fatih Terim bulunuyordu.


İddaa yarınki maçın oranlarını belirledi. Brugge 1.80'lik oranıyla favori gösterildi. Galatasaray galibiyetine ise 3.30 oran verildi.

4 YILDIZIN DEVLER LİGİ HEYECANI
Yarın G.Saray'ın 4 yabancısı farklı bir heyecan yaşayacak. Seri, Andone, Luyindama ve Marcao kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkacak.

'DA UMUT IŞIĞI
Çene kemiği kırılan Belhanda için özel bir maske hazırlanmasına karar verildi. Eğer beklenen sonuç alınırsa Faslı yıldızın dönüşü de çok erken olacak.

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