Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yöneticileriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu... Başkan Ali Koç'un yanı sıra yöneticiler Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu da ziyarette yer aldı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve Kadir Kardaş ile bir araya gelen Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler birlikte öğlen yemeği yedi.



Dün gerçekleşen ziyaret sonrasında TFF ve Fenerbahçe yönetimi toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

29 ŞAMPİYONLUK MESAJI

Ali Koç, Nihat Özdemir'e çok özel bir hediye götürdü... Koç, "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini Özdemir'e verdi.