Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkacak olan Galatasaray'da galibiyete kilitlendi... Teknik direktör Fatih Terim rakibi futbolcularına ezberlettirirken üç önemli konu üzerinde durdu. Tecrübeli hoca ilk olarak oyunun kontrol edilmesini istiyor.

BASİT TOP KAYIPLARI YASAK!

Belhanda'nın yokluğunda ilk kez birlikte oynayacak olan Nzonzi, Lemina ve Seri bu görevi üstlenecek. Terim orta alanda basit kayıp yapılmamasını ve temponun yükselmemesini istiyor.

FALCAO YAKIN OYNAYACAK

Rakibin tandeminde görev yapan Demi ve Mechele'ye şok pres yapılacak. Kapılacak toplarla rakip savunma dengesiz yakalanacak. Özellikle Falcao stoperlere yakın oynayacak.

ÜÇ FORVET DE ÇOK SÜRATLİ

Brugge'ün forvez hattını oluşturan süratli üçlü Diatta, Okereke ve Dennis'e asla boş alan bırakılmayacak.

ANDONE 2. YARIDA BABEL FORVETE!

Andone yarın ilk kez maç kadrosunda olacak... Babel ise farklı bir görev üstlenecek

Brugge maçının hazırlıkları sürüyor... Yeni transfer Andone ilk kez kadroda kendisine yer bulacak ancak 2. yarı oynayacak. Terim'in Babel'i ise solda değil, Falcao'nun yanında yardımcı forvet olarak denediği öğrenildi.

SORULAR YANITSIZ KALACAK!

Fatih Terim bugün düzenleyeceği basın toplantısında PFDK'nın verdiği cezayla ilgili sorulara yanıt vermeyecek. Tecrübeli hoca sadece Brugge'le ilgili konuşacak.