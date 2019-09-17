Bugünkü
Takvim

ligde 4'te 4 yaptı

önünde kazanan lu oyuncular büyük bir sevinç yaşadı. Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor ligde 4'te 4 yaparken devlere şimdiden gözdağı verdi.

Dört 4’lük Alanya

- Fenerbahçe maçını galip bitirerek ligde 4'te 4 yapmayı başardı. Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Alanyaspor ligin ilk 3 haftasında galip geldikten sonra dün de şampiyonluğun iddialı takımlarından 'yi yenerek rakiplerine "Zirve yarışında bizi de hesaba katın" mesajını verdi.


ALANYA'DAN PENALTI İSYANI
Alanya cephesi ve 'e yapılan hareketlerin penaltı olduğu öne sürerek tepki gösterdi
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yaşanan 2 pozisyona Alanyasporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu. 30'da 'nun ceza sahası içinde Fernandes'in ayağına bastığını savunan Alanyaspor cephesi 49'da Fenerbahçeli 'nın ceza sahasında Cisse'yi ittiğini öne sürerek pozisyonun penaltı olduğunu savundu. Alanyasporlu futbolcular bu iki pozisyona uzun süre itiraz etmelerine rağmen sonuç değişmedi.

Gustavo'nun Fernandes'e yaptığı müdahaleye hakem 'Devam' dedi.


Zanka'nın Cisse'ye müdahelesinde hakem VAR'a gitmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAlanyaspor ligde 4'te 4 yaptı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri