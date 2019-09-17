Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe maçını galip bitirerek ligde 4'te 4 yapmayı başardı. Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Alanyaspor ligin ilk 3 haftasında galip geldikten sonra dün de şampiyonluğun iddialı takımlarından Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek rakiplerine "Zirve yarışında bizi de hesaba katın" mesajını verdi.





ALANYA'DAN PENALTI İSYANI

Alanya cephesi Cisse ve Fernandes'e yapılan hareketlerin penaltı olduğu öne sürerek tepki gösterdi

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yaşanan 2 pozisyona Alanyasporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu. 30'da Gustavo'nun ceza sahası içinde Fernandes'in ayağına bastığını savunan Alanyaspor cephesi 49'da Fenerbahçeli Zanka'nın ceza sahasında Cisse'yi ittiğini öne sürerek pozisyonun penaltı olduğunu savundu. Alanyasporlu futbolcular bu iki pozisyona uzun süre itiraz etmelerine rağmen sonuç değişmedi.



Gustavo'nun Fernandes'e yaptığı müdahaleye hakem 'Devam' dedi.



Zanka'nın Cisse'ye müdahelesinde hakem VAR'a gitmedi.