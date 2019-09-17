Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor maçı sonrasında soyunma odasında patladı. Tecrübeli hocanın, "Hata olabilir ama maçı çevirecek refleksi göstermeliydik" dediği öğrenildi. Maç sonrası yayınca kuruluşa konuşan Yanal, "Önemli olan duruş. Bu hataların karşısındaki duruşumuz asla değişmeyecek, değişmemeli" dedi.

TOPA YÜZDE 70 SAHİPKEN GOL YEDİK

Yanal, "Ne bahanemiz, ne çekincemiz var. Bu hatalara karşı oyundan kopmamak önemli. Topa yüzde 70 civarında sahip olurken uzatmalarda golü yedik. Takımdaki oyuncualarımızın hepsine ihtiyacımız olacak" diyerek sözlerini sürdürdü.

KARAKTER KOYMAK GERÇEKTEN ÖNEMLİ

Ersun hoca, "Karakter koymak önemli. Bu duyguyu sahada bırakmadan, sonuna kadar elimizden geleni yaparak götürmeliyiz" diye konuştu. F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal, orjinal mevkilerinde oynamayan futbolcularla ilgili gelen soruya, "Önümüzde uzun bir süreç var. Bu süreçte her şey oturacaktır." cevabını verdi.

OZAN TUFAN KAPTAN ÇIKTI

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun yerine Ozan Tufan dünkü karşılaşmaya kaptan olarak çıktı.