Bugünkü
Takvim

- maçında kural hatısı tartışması

’nin attığı 2. golden önce kural hatası yapıldığı iddia edildi... Bazı hakem otoriteleri ise ihlal olmadığını söyledi... da 45+3’te yanlış kullanılan taç atışı sonrası kural hatası olduğunu belirtti.

Kural hatası tartışması

Alanyaspor-Fenerbahçe maçının 46. dakikasında kaleci Altay topu oyuna sokarken 'nin Fenerbahçe ceza sahası içinde olması kural hatası tartışmasını gündeme getirdi. Bazı hakemler "Kural hatası var" derken, bazı otoriteler ise "Cisse, aut atışı sırasında kalecinin vuruş hızını engellemiyorsa kural hatası sayılmaz" görüşünü savundu. Eski hakem Deniz Çoban bir başka pozisyonda kural hatası olduğunu savundu. 45+3'te yanlış yerden atılantaç sonrası atışın tekrarlandığını söyledi. "Tacı aynı takım kullanamaz" diyen Çoban "Kural hatası yapıldı" yorumunda bulundu.


DK.46 3-Altay topu oyuna sokuyor 2-Cisse o sırada ceza sahasında 3-Pozisyon devamında Cisse 2. golü buluyor


45+3 T atışı yanlış yerden kullanılıyor. Hakem tacı tekrarlatıyor. Tacı yine Alanya kullanıyor. Deniz Çoban " Taç atışı el değiştirmeliydi. Kural hatası yapıldı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAlanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatısı tartışması
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri