Alanyaspor-Fenerbahçe maçının 46. dakikasında kaleci Altay topu oyuna sokarken Cisse'nin Fenerbahçe ceza sahası içinde olması kural hatası tartışmasını gündeme getirdi. Bazı hakemler "Kural hatası var" derken, bazı otoriteler ise "Cisse, aut atışı sırasında kalecinin vuruş hızını engellemiyorsa kural hatası sayılmaz" görüşünü savundu. Eski hakem Deniz Çoban bir başka pozisyonda kural hatası olduğunu savundu. 45+3'te yanlış yerden atılantaç sonrası atışın tekrarlandığını söyledi. "Tacı aynı takım kullanamaz" diyen Çoban "Kural hatası yapıldı" yorumunda bulundu.



DK.46 3-Altay topu oyuna sokuyor 2-Cisse o sırada ceza sahasında 3-Pozisyon devamında Cisse 2. golü buluyor



45+3 Taç atışı yanlış yerden kullanılıyor. Hakem tacı tekrarlatıyor. Tacı yine Alanya kullanıyor. Deniz Çoban " Taç atışı el değiştirmeliydi. Kural hatası yapıldı" dedi.