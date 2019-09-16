Dün gece G.Birliği maçında yaşanan hakem skandalına Trabzonspor'un tepkisi sert oldu... Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Rakibin golünden önce şu faulü vermeyen Kalkavan ve VAR'daki hakemler! Sizin Trabzonspor ile derdiniz nedir? Bu VAR niye var! Bu VAR, Trabzonspor olunca niye yok oluyor! Bir takımım kaderiyle oynama hakkını size kim veriyor? Yazıklar olsun be!" dedi.
İŞTE OLAY POZİSYON
İşte gecenin kader anı... Sturridge'e çok net bir faul yapılıyor. Ancak ne Kalkavan ne de VAR odası bunu görmüyor.
ERMAN TOROĞLU: KAFALARINDA ŞEYTAN VAR!
G.Birliği'nin ikinci golü öncesi poziyon net faul. Mete Kalkavan, düdüğü götürdü. 'Çalayım, çalmayayım' dedi ve çalmadı. Bunu görmeyen hakem, hastaneye uğrasın göz muayenesi yapsınlar. G.Birliği oyuncusu faul yaptım diye geri koşuyor ama hakem vermiyor. Dünkü maçın VAR'ı Hüseyin Göçek... Geçen sene Galatasaray-Konyaspor maçında olmayan penaltıyı veren hakem değil mi? İki hakemi uçurdular, iki hakem sahada. Bu hakemler hâlâ sahada. Hüseyin Göçek, Halis Özkahya bunların kafasında şeytan var."
İŞTE OLAY POZİSYON
İşte gecenin kader anı... Sturridge'e çok net bir faul yapılıyor. Ancak ne Kalkavan ne de VAR odası bunu görmüyor.
ERMAN TOROĞLU: KAFALARINDA ŞEYTAN VAR!
G.Birliği'nin ikinci golü öncesi poziyon net faul. Mete Kalkavan, düdüğü götürdü. 'Çalayım, çalmayayım' dedi ve çalmadı. Bunu görmeyen hakem, hastaneye uğrasın göz muayenesi yapsınlar. G.Birliği oyuncusu faul yaptım diye geri koşuyor ama hakem vermiyor. Dünkü maçın VAR'ı Hüseyin Göçek... Geçen sene Galatasaray-Konyaspor maçında olmayan penaltıyı veren hakem değil mi? İki hakemi uçurdular, iki hakem sahada. Bu hakemler hâlâ sahada. Hüseyin Göçek, Halis Özkahya bunların kafasında şeytan var."
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