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  • 16.09.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 09:44

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Alanyaspor FB maçı hangi kanalda?

maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek iki takım da liderlik için kıyasıya mücadele edecek. Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe 7 puanla 3. sırada yer alıyor. Zirve yarışının hakim olacağı karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta tamamlanıyor. Bir maç eksiğiyle Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 8 puanla 3. sırada bulunuyor .Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, bugün saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

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