Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta tamamlanıyor. Bir maç eksiğiyle Alanyaspor 9 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 8 puanla 3. sırada bulunuyor .Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, bugün saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

LİGDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.