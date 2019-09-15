Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor'un evinde Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta Bordo-mavili taraftarlar örnek bir harekete imza attı. Vatan için can verenleri unutmayan Trabzonsporlular müthiş bir koreografi gerçekleştirdi.
Eren Bülbül'ün yer aldığı koreografide "Bu sevda şahaadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı.
İşte Trabzonsporlu taraftarların yaptığı o koreografi
Eren Bülbül'ün yer aldığı koreografide "Bu sevda şahaadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı.
İşte Trabzonsporlu taraftarların yaptığı o koreografi
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