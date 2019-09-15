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  • 15.09.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 22:43

taraftarı vatan için can verenleri unutmadı! "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir"

, 'in 4. haftasında sahasında 'ni ağırladığı maçta şehitlerimizi unutmadı. 'ün yer aldığı koreografi de "Bu sevda şehadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı. İşte Trabzonspor'un vatan için can verenler adına yaptığı o muhteşem koreografi...

Trabzonspor'dan anlamlı koreografi!
'in 4.haftasında 'un evinde 'ni ağırladığı maçta Bordo-mavili taraftarlar örnek bir harekete imza attı. Vatan için can verenleri unutmayan Trabzonsporlular müthiş bir koreografi gerçekleştirdi.

'ün yer aldığı koreografide "Bu sevda şahaadete akın akın erenlerindir" ifadesi yer aldı.

İşte Trabzonsporlu taraftarların yaptığı o koreografi

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