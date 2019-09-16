Milli maç arası öncesi Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor dün de evinde Gençlerbirliği'ne takıldı: 2-2. 17. dakikada Bordo-Mavililer'in golü geldi. Joao Pereira'nın sağ kanattan ortasına arka direkte Filip Novak kafayı vurdu: 1-0.
SOSA'YA GOL İZNİ VERMEDİ
44. dakikada Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Bogdan Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. 51'de Jose Sosa'nın frikikten sert vuruşunu kaleci Ertaç köşeden çıkardı. 54'te Ertaç yine frikikten Jose Sosa'ya gol izni vermedi.
VAR BARİZ FAULÜ GÖRMEDİ!
55'te Trabzon penaltı kazandı. Sörloth beyaz noktada hata yapmadı: 2-1. 85. dakikada Sessegnon'un golüyle skora yeniden denge geldi: 2-2. Golden önce Sturridge'e faul olmasına rağmen VAR uyarı yapmadı ve Trabzon iki puan kaybetti.
2. GOL SONRASI HÜZÜN
Fırtına'nın yediği ikinci gol sonrası minik taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı. Taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.
STURRIDGE'İN GALASI
Trabzonspor'un en flaş transferi olan Daniel Sturridge, Bordo- Mavili forma ile ilk maçına dün Gençlerbirliği karşısında çıktı. 70. dakikada oyuna dahil olan İngiliz golcü, 79. dakikada Sörloth'a etkili bir pas verdi ancak Danimarkalı golü yapamadı. ÇOK ÇALIŞTI
MAÇ eksiği bulunmasına rağmen çok çalışkan bir görüntü çizen Sturridge, taraftardan alkış aldı.
ÜNAL KARAMAN: DAHA SAKİN OLMALIYDIK
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Gençlerbirliği karşısında kritik 2 puan kaybettiklerini söyledi. Karaman, "Bizim tecrübemizdeki bir takımın daha sakin olup oyunu tutması gerekiyordu" diye konuştu.
SAKATLIK KABUSU SÜRÜYOR
Sakatlıklarla başı belada olan Trabzon'a bir kötü haber de Fernandes'ten geldi. Fernandes dün sahayı sedyeyle terk etti.
ANNELERE TAM DESTEK
Trabzon taraftarı PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere açtıkları pankartla destek verdi.
SOSA'YA GOL İZNİ VERMEDİ
44. dakikada Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Bogdan Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. 51'de Jose Sosa'nın frikikten sert vuruşunu kaleci Ertaç köşeden çıkardı. 54'te Ertaç yine frikikten Jose Sosa'ya gol izni vermedi.
VAR BARİZ FAULÜ GÖRMEDİ!
55'te Trabzon penaltı kazandı. Sörloth beyaz noktada hata yapmadı: 2-1. 85. dakikada Sessegnon'un golüyle skora yeniden denge geldi: 2-2. Golden önce Sturridge'e faul olmasına rağmen VAR uyarı yapmadı ve Trabzon iki puan kaybetti.
2. GOL SONRASI HÜZÜN
Fırtına'nın yediği ikinci gol sonrası minik taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı. Taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.
STURRIDGE'İN GALASI
Trabzonspor'un en flaş transferi olan Daniel Sturridge, Bordo- Mavili forma ile ilk maçına dün Gençlerbirliği karşısında çıktı. 70. dakikada oyuna dahil olan İngiliz golcü, 79. dakikada Sörloth'a etkili bir pas verdi ancak Danimarkalı golü yapamadı. ÇOK ÇALIŞTI
MAÇ eksiği bulunmasına rağmen çok çalışkan bir görüntü çizen Sturridge, taraftardan alkış aldı.
ÜNAL KARAMAN: DAHA SAKİN OLMALIYDIK
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Gençlerbirliği karşısında kritik 2 puan kaybettiklerini söyledi. Karaman, "Bizim tecrübemizdeki bir takımın daha sakin olup oyunu tutması gerekiyordu" diye konuştu.
SAKATLIK KABUSU SÜRÜYOR
Sakatlıklarla başı belada olan Trabzon'a bir kötü haber de Fernandes'ten geldi. Fernandes dün sahayı sedyeyle terk etti.
ANNELERE TAM DESTEK
Trabzon taraftarı PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere açtıkları pankartla destek verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.