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  • 16.09.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 14:55

Son dakika: Milli güreşçi 'ten büyük başarı

Son dakika haberine göre 'nda yarışan milli cu , Alman rakibi Eduard Popp'u 4-1 yenerek grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten büyük başarı

Kazakistan'da düzenlenen 'nda milli cu , grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.

Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı.

Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

FİNALDE RAKİP KÜBALI OSCAS PINO HINDS
Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, yarın finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.

Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh'a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.

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