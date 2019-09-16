Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 16.09.2019 15:41
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 16:16

'nin eski yıldızı resmen Westerlo'da

Son dakika haberine göre; Westerlo, 'nin eski golcüsü 'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe, 'i de Westerlo'ya kiralık olarak göndermişti.

F.Bahçe'nin eski yıldızı resmen 2.ligde!

'nin 'i kiralık olarak gönderdiği Westerlo 'yi kadrosuna kattı. Nijeryalı futbolcuyu antrenmanlarda deneyen Westerlo, oyuncudan memnun kalınca Emenike ile resmi sözleşme imzalandı.

Westerlo'da Berke Özer'in yanı sıra Galatasaraylı Recep Gül de yer alıyor. Ayrıca Belçika temsilcisinin sportif direktörlüğünü ise Fenerbahçe eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri