Trabzonspor'da Caleb Ekuban, idmanda talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı. Ekuban hakkında Trabzonspor'dan açıklama geldi. Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceğini duyurdu. İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Caleb Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" dedi.

Ayrıca Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ahmet Fikret Gökhan ameliyatın ardından futbolcumuz Caleb Ekuban'ı İtalya'da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti."