Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında perşembe günü çıkacağı Slovan Bratislava maçının hakemi Estonyalı Kristo Tohver oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk sınavında perşembe günü Slovakya deplasmanında Slovan Bratislava'ya konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.

ROMA-BAŞAKŞEHİR MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Roma ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Xavier Estrada Fernandez yönetecek. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele edecek olan M.Başakşehir, ilk maçında İtalya deplasmanında Roma ile karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez düdük çalacak. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

GETAFE-TRABZONSPOR MAÇI JUG'IN

Getafe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi ise Matej Jug yönetecek

Program şöyle;

Getafe - Trabzonspor: Matej Jug (Slovenya)

Roma - Başakşehir: X. Fernandez (İspanya)

S. Bratislava - Beşiktaş: K. Tovher (Estonya)