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Malatya çok farklı

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Ankaragücü’ne ligdeki ilk yenilgisini 4-0’la tattırdı... Sarı-Siyahlı ekibin gollerini Jahovic, Bifouma, Guilherme ve Donald kaydetti. Malatya böylece puanını 6’ya çıkardı.

Malatya çok farklı
Süper Lig'in 4. haftasında sonucu merakla beklenen maçta BTC Türk Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 yendi ve puanını 6'ya yükseltti. A.Gücü ise ilk kez yenildi.

İLK YARIDA MALATYA FIRTINASI
26'da Guilherme'nin pasında Jahovic uygun durumda vurdu: 0-1. 33'te Guilherme ile verkaça giren Bifouma düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 0-2. 43'te Guilherme skoru 0-3'e getirdi.

KİTSİOU KIRMIZI KART GÖRDÜ
2. yarıda oyunu kontrol eden Yeni Malatyaspor oldu. A.Gücü'nde Kitsiou 76'da ikinci sarıdan kırmızı gördü. Maçın başarılı isimlerniden Donald, 82'de maçın skorunu ilan etti: 0-4.

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