Malatya çok farklı

Süper Lig'in 4. haftasında sonucu merakla beklenen maçta BTC Türk Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 yendi ve puanını 6'ya yükseltti. A.Gücü ise ilk kez yenildi.
İLK YARIDA MALATYA FIRTINASI
26'da Guilherme'nin pasında Jahovic uygun durumda vurdu: 0-1. 33'te Guilherme ile verkaça giren Bifouma düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 0-2. 43'te Guilherme skoru 0-3'e getirdi.
KİTSİOU KIRMIZI KART GÖRDÜ
2. yarıda oyunu kontrol eden Yeni Malatyaspor oldu. A.Gücü'nde Kitsiou 76'da ikinci sarıdan kırmızı gördü. Maçın başarılı isimlerniden Donald, 82'de maçın skorunu ilan etti: 0-4.
İLK YARIDA MALATYA FIRTINASI
26'da Guilherme'nin pasında Jahovic uygun durumda vurdu: 0-1. 33'te Guilherme ile verkaça giren Bifouma düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 0-2. 43'te Guilherme skoru 0-3'e getirdi.
KİTSİOU KIRMIZI KART GÖRDÜ
2. yarıda oyunu kontrol eden Yeni Malatyaspor oldu. A.Gücü'nde Kitsiou 76'da ikinci sarıdan kırmızı gördü. Maçın başarılı isimlerniden Donald, 82'de maçın skorunu ilan etti: 0-4.
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