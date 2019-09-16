Fenerbahçe'den rekor bir bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, başarılı performansıyla İtalyanları kendisine hayran bıraktı. Napoli'nin Sampdoria ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Makedon futbolcu otoritelerden tam not aldı.
İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Napoli, sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.
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