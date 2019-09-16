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  • 16.09.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 11:29

İtalya 'nin eski yıldızını konuşuyor! kendine hayran bıraktı

'den rekor bir bonservis bedeliyle 'ye transfer olan , başarılı performansıyla İtalyanları kendisine hayran bıraktı. Napoli'nin Sampdoria ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Makedon futbolcu otoritelerden tam not aldı.

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