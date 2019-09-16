Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman? Avrupanın kulüpler düzeyinde bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 2018-2019 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer aldı. Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray'ın ilk maçı Club Brugge'a karşı. Ligdeki son karşılaşmasını kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne moralli katılacak. Peki, Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Club Brugge - Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele edecek Galatasaray, 20 kişilik listesini UEFA'ya gönderdi. Sarı-kırmızılı ekipte; Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Emre Akbaba Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 20 kişilik kadroda şu isimler yer aldı

KALECİLER: Fernando Muslera, Okan Kocuk

DEFANS: Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

ORTA SAHA: Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel

FORVET: Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor