Süper Lig'de zirve yarışı! 16 Eylül Süper Lig 4. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Zirve yarışının sürdüğü Süper Lig'de bugün oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası puan durumu yeniden şekillenecek. Bir maç eksiği ile Alanyaspor 9 puanla lider, Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda Alanyaspor'dan liderlik koltuğunu devralacak. Peki, Süper Lig'de maç sonuçlarına göre puan durumu nasıl? İşte 16 Eylül Süper Lig 4. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (4. HAFTA)

Süper Lig'de oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1 Alanyaspor 3 3 0 0 8 3 5 9 2 Rizespor 4 2 2 0 4 2 2 8 3 Fenerbahçe 3 2 1 0 8 2 6 7 4 Denizlispor 4 2 1 1 4 1 3 7 5 Galatasaray 4 2 1 1 5 5 0 7 6 Gazişehir Gaziantep 4 2 1 1 8 9 -1 7 7 Yeni Malatyaspor 4 2 0 2 10 5 5 6 8 Trabzonspor 4 1 3 0 6 5 1 6 9 Konyaspor 4 1 3 0 4 3 1 6 10 Sivasspor 4 1 2 1 6 4 2 5 11 Antalyaspor 4 1 2 1 5 6 -1 5 12 Ankaragücü 4 1 2 1 2 5 -3 5 13 Beşiktaş 4 1 1 2 6 7 -1 4 14 Başakşehir 4 1 1 2 4 7 -3 4 15 Kayserispor 4 0 2 2 5 7 -2 2 16 Göztepe 4 0 2 2 0 4 -4 2 17 Gençlerbirliği 4 0 1 3 4 9 -5 1 18 Kasımpaşa 4 0 1 3 2 7 -5 1

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (4. HAFTA)

13 EYLÜL CUMA

Galatasaray - Kasımpaşa: 1 - 0

14 EYLÜL CUMARTESİ

Başakşehir - Sivasspor: 1 - 1

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş: 3 - 2

Antalyaspor - Kayserispor: 2 - 2

15 EYLÜL PAZAR

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 0 - 4

Rizespor - Göztepe: 0 - 0

Denizlispor - Konyaspor: 0 - 1

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2 - 2

16 EYLÜL PAZARTESİ

Alanyaspor - Fenerbahçe: