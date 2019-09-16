Takımın kilit isimlerinden Belhanda'nın çene kemiğinin kırılmasıyla büyük şok yaşayan Galatasaray'da B planı devreye giriyor. Fatih Terim, maskeyle sahaya çıkmasına izin verilmemesi halinde 2 ay forma giyemeyecek olan Faslı yıldızın yokluğunda sistemi değiştirecek. Tecrübeli hoca, 4-4-2'ye geçiş yapacak.
ANDONE'YE KİLİT ROL VERECEK
Orta alanda Nzonzi, Seri ve Lemina'nın birlikte oynaması durumunda takımın çok defansif kalacağını düşünen Fatih Terim, yeni transfer Andone'ye kilit bir rol vermeye hazırlanıyor.
DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ
Rumen yıldızı, 2011-12 sezonundaki Necati Ateş gibi 9.5 numara olarak kullanmayı planlayan başarılı teknik adam, Radamel Falcao'nun da bu sistemde daha verimli olacağına inanıyor.
ROTASYON MALATYA'DA BAŞLAYACAK
Çok zorlu bir viraja giren Galatasaray'da yoğun tempo nedeniyle rotasyon da başlıyor... Hafta sonu Malatyaspor önünde Şener, Taylan, Ömer, Jimmy ve Emre Mor gibi isimlerin forma bulması bekleniyor.
KOLOMBİYA'DA GÜNDEM FALCAO
İlk maçında Kasımpaşa ağlarını havalandıran Falcao, Kolombiya basınında neredeyse her gün manşetleri süslüyor. Yıldız futbolcudan övgüyle bahsediliyor.
GEÇEN SEZONU GOLSÜZ GEÇTİ!
Brugge maçına bilenen Radamel Falcao geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta da gol atmayı başaramamıştı.
ANDONE'YE KİLİT ROL VERECEK
Orta alanda Nzonzi, Seri ve Lemina'nın birlikte oynaması durumunda takımın çok defansif kalacağını düşünen Fatih Terim, yeni transfer Andone'ye kilit bir rol vermeye hazırlanıyor.
DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ
Rumen yıldızı, 2011-12 sezonundaki Necati Ateş gibi 9.5 numara olarak kullanmayı planlayan başarılı teknik adam, Radamel Falcao'nun da bu sistemde daha verimli olacağına inanıyor.
ROTASYON MALATYA'DA BAŞLAYACAK
Çok zorlu bir viraja giren Galatasaray'da yoğun tempo nedeniyle rotasyon da başlıyor... Hafta sonu Malatyaspor önünde Şener, Taylan, Ömer, Jimmy ve Emre Mor gibi isimlerin forma bulması bekleniyor.
KOLOMBİYA'DA GÜNDEM FALCAO
İlk maçında Kasımpaşa ağlarını havalandıran Falcao, Kolombiya basınında neredeyse her gün manşetleri süslüyor. Yıldız futbolcudan övgüyle bahsediliyor.
GEÇEN SEZONU GOLSÜZ GEÇTİ!
Brugge maçına bilenen Radamel Falcao geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta da gol atmayı başaramamıştı.
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