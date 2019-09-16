Ünlü futbol portalı 433'e röportaj veren Mourinho'ya görüntülü mesaj gönderen Fatih Terim, "Seninle yeniden rakip olmak istiyorum" dedi. Portekizli hoca ise "Terim'le fantastik bir ilişkim var. R.Madrid'le İstanbul'da oynadığım maçı unutmamam" yanıtını verdi.
Terim sürpriz yaparak Jose Mourinho'ya görüntülü bir mesaj gönderdi.
Terim sürpriz yaparak Jose Mourinho'ya görüntülü bir mesaj gönderdi.
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