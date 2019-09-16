Filede Slovenya’ya diş geçiremedik: 0-3 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi. Milliler 97 dakika süren karşılaşmayı 28-30, 16-25, 23-25'lik setlerle kaybetti. Bu sonuçla gruptaki 2. yenilgisini alan Türkiye, gruptaki 4. maçını yarın Belarus ile yapacak.
David Beckham'ın hedefi Lionel Messi
ABD'nin MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham, transferde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan habere göre İngiliz futbol adamı Messi'nin babasıyla bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Chelsea-Valencia maçı Cüneyt Çakır'ın!
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Chelsea- Valencia müsabakasında düdük çalacak. Maç salı günü saat 22.00'de başlayacak.
PHİLLİP COCU ADA'DA DA RAHAT EDEMEDİ!
Geçen sezon F.Bahçe'nin başında 10 hafta kaldıktan sonra görevden alınan Cocu'nun işleri yine iyi gitmiyor. Championship'te Derby'yi çalıştıran Cocu, 7 haftada 4 puan toplayabildi ve 15. sıraya geriledi. Cocu 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
MİCHAEL FREY'DEN HARİKA GOL!
Nürnberg'de kiralık oynayan Frey, takımının Darmstadt deplasmanında 3-3 berabere kaldığı maçta takımının 2. golünü attı. Frey, ceza sahası dışından usta işi bir gole imza attı.
2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
2.LİG KIRMIZI GRUP: Van-Karabük: 3-0, Elazığ- Tuzla: 0-1, Sivas Bel.-K.Maraş: 1-1, Etimesgut-Bodrum: 1-1, Bayburt Ö.İ-Kırşehir: 0-3, Kastamonu-Bandırma: 1-2, Sakarya-Uşak
2. LİG BEYAZ GRUP: Yeni Çorum- Gümüşhane: 0-1, Kırklareli-Z.Kömür: 1-1 Manisa-H. Trabzon: 6-3 İnegöl-Sancaktepe: 1-0, Amed-Hacettepe: 0-0 Tarsus İY.-Sarıyer:2-0 Afyon-Şanlıurfa:4-0
3. LİG 1. GRUP: Y. Ordu-Çatalca: 1-3, Karaköprü-Aksaray: 1-0, Serik Bel.-Manisa: 3-1, Tokat-Kızılcabölük: 1-2, Çankaya-Erzin: 1-0, Düzce-A.Hopa: 0-1, Silivri-Erzincan: 1-1, Sultanbeyli-Yomra: 1-2, Buca-Yıldız 1-0
3 .LİG 2. GRUP: Cizrespor-Kocaeli: 1-1, Payas-Elazığ Bel.: 2-2, Kozan-Erbaa: 2-1, Tepecik-Alemdağ: 2-1, Turgutlu- Erok: 1-0, Fethiye-Ağrı:3-1
3. LİG 3. GRUP: B.Petrol- Altındağ: 1-2, Yeşilyurt-Darıca: 1-4, Kelkit Bel.-Nazilli: 0-2, Nevşehir Bel.-Osmaniye: 1-2, Yozgat-Karacabey: 1-2, Muğla-Bayrampaşa: 0-1, Halide E.A.-Diyarbekir: 1-0, Gölcük-Soma,: 0-1, Modafen-Pazarspor: 0-0.
David Beckham'ın hedefi Lionel Messi
ABD'nin MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham, transferde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan habere göre İngiliz futbol adamı Messi'nin babasıyla bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Chelsea-Valencia maçı Cüneyt Çakır'ın!
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Chelsea- Valencia müsabakasında düdük çalacak. Maç salı günü saat 22.00'de başlayacak.
PHİLLİP COCU ADA'DA DA RAHAT EDEMEDİ!
Geçen sezon F.Bahçe'nin başında 10 hafta kaldıktan sonra görevden alınan Cocu'nun işleri yine iyi gitmiyor. Championship'te Derby'yi çalıştıran Cocu, 7 haftada 4 puan toplayabildi ve 15. sıraya geriledi. Cocu 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
MİCHAEL FREY'DEN HARİKA GOL!
Nürnberg'de kiralık oynayan Frey, takımının Darmstadt deplasmanında 3-3 berabere kaldığı maçta takımının 2. golünü attı. Frey, ceza sahası dışından usta işi bir gole imza attı.
2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
2.LİG KIRMIZI GRUP: Van-Karabük: 3-0, Elazığ- Tuzla: 0-1, Sivas Bel.-K.Maraş: 1-1, Etimesgut-Bodrum: 1-1, Bayburt Ö.İ-Kırşehir: 0-3, Kastamonu-Bandırma: 1-2, Sakarya-Uşak
2. LİG BEYAZ GRUP: Yeni Çorum- Gümüşhane: 0-1, Kırklareli-Z.Kömür: 1-1 Manisa-H. Trabzon: 6-3 İnegöl-Sancaktepe: 1-0, Amed-Hacettepe: 0-0 Tarsus İY.-Sarıyer:2-0 Afyon-Şanlıurfa:4-0
3. LİG 1. GRUP: Y. Ordu-Çatalca: 1-3, Karaköprü-Aksaray: 1-0, Serik Bel.-Manisa: 3-1, Tokat-Kızılcabölük: 1-2, Çankaya-Erzin: 1-0, Düzce-A.Hopa: 0-1, Silivri-Erzincan: 1-1, Sultanbeyli-Yomra: 1-2, Buca-Yıldız 1-0
3 .LİG 2. GRUP: Cizrespor-Kocaeli: 1-1, Payas-Elazığ Bel.: 2-2, Kozan-Erbaa: 2-1, Tepecik-Alemdağ: 2-1, Turgutlu- Erok: 1-0, Fethiye-Ağrı:3-1
3. LİG 3. GRUP: B.Petrol- Altındağ: 1-2, Yeşilyurt-Darıca: 1-4, Kelkit Bel.-Nazilli: 0-2, Nevşehir Bel.-Osmaniye: 1-2, Yozgat-Karacabey: 1-2, Muğla-Bayrampaşa: 0-1, Halide E.A.-Diyarbekir: 1-0, Gölcük-Soma,: 0-1, Modafen-Pazarspor: 0-0.
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